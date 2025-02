Sabato dedicato ai più piccoli: tornano i Pomeriggi da fiaba

Oggi alle 16.45 torna l’appuntamento con i Pomeriggi da fiaba in biblioteca civica, piazza Castegnate 2. Giorgio e Pier di Aedopop daranno vita alla lettura animata con musica dal vivo Il signor Volpe è fantastico, tratto dal romanzo di Roald Dahl Furbo, il signor Volpe! E’ una storia di volpi e volpacchiotti, tassi, donnole, topolini e anatre, accompagnati da litri e litri di succo di mela. Una storia ricca di colpi di scena, sottolineati dalla musica dal vivo di Pier (da divertenti canzoncine), dalla lettura di Giorgio e dai molti effetti sonori. Lo spettacolo è adatto a partire da 4 anni, ma la musica lo rende godibile anche dai più piccoli, in compagnia dei loro genitori. L’ingresso è gratuito, non occorre la prenotazione.

Aedopop è un progetto di promozione della lettura, nato nel 1995 come attività parallela della libreria Spazioterzomondo di Seriate (Bergamo), a opera di Giorgio Personelli, libraio con esperienze in ambito teatrale ed educativo. Il progetto è iniziato semplicemente con la proposta di letture ad alta voce, soprattutto per i ragazzi delle scuole e nelle biblioteche della provincia di Bergamo.

Negli anni questa attività è cresciuta, si è perfezionata, specializzata, si è arricchita di molti elementi quali l’accompagnamento musicale a cura di Pierangelo Frugnoli.

S.V.