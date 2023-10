Rubano l'urna con le ceneri della moglie a Rescaldina: rovesciata in strada

I topi di appartamento non si fermano più ormai di fronte a niente e la vicenda accaduta nelle scorse ore a Rescaldina ne è purtroppo l’ennesima dimostrazione. Negli scorsi giorni un pensionato residente in paese aveva denunciato un furto nel suo appartamento. I ladri, fra tutti gli oggetti sottratti, avevano preso anche l’urna con le ceneri della moglie defunta da anni, pensando forse di trovarci dentro soldi o preziosi. Non appena hanno aperto il vaso, si sono però accorti del contenuto e l’hanno gettato via, senza alcun ritegno.

A trovarne i resti è stata la polizia locale di Rescaldina dopo una segnalazione. Qualcuno aveva visto l’urna funebre abbandonata a lato della strada provinciale, aperta e parzialmente rovesciata a terra. Gli agenti della polizia locale rescaldinese l’hanno poi restituita al legittimo proprietario, non senza imbarazzo.

L’uomo custodiva da tempo in casa le ceneri della persona cara all’interno di un’urna sigillata, in modo da evitarne la dispersione o la loro profanazione. Purtroppo parte delle ceneri, risultato della cremazione del corpo della moglie, è andata perduta.

Nei giorni scorsi gli agenti erano anche intervenuti davanti a un bar del paese dopo che un cittadino straniero si era spogliato, per poi cercare di rubare una bici. L’uomo è poi stato denunciato. Ch.S.