Ruba vettura e fa un incidente. Serata alcolica finisce in denuncia

La serata alcolica di un sudamericano si è conclusa con una denuncia da parte della Polizia di Stato di Busto Arsizio per furto aggravato, resistenza a pubblico ufficiale e per essersi rifiutato di sottoporsi all’etilometro. Secondo quanto ricostruito l’uomo, ubriaco, prima ha rubato un’auto, nella zona del rione Beta Giuliana, in città, poi durante il tragitto è andato a sbattere contro due macchine parcheggiate in via Rossini, danneggiandole. Sul posto sono arrivati gli agenti del Commissariato bustese che hanno trovato lo straniero ancora a bordo della macchina rubata che cercava di rimettere in moto (ma non aveva le chiavi...). A quel punto è sceso e ha cercato di fuggire a piedi ma è stato bloccato dagli operatori della Polizia. Per gli agenti non è stato facile immobilizzarlo perché si divincolava e cercava di colpire con calci i poliziotti che hanno poi contattato i proprietari dell’auto rubata e delle due macchine danneggiate in via Rossini. Per il sudamericano è scattata la denuncia. R.F.