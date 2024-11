Nuove rotte di decollo di Malpensa: in cinque mesi sono aumentati voli e baccano

MALPENSA – Le nuove rotte di decollo sperimentate a Malpensa dal 18 aprile al 30 settembre hanno portato all’aumento del numero dei voli e del rumore sulla fascia novarese, secondo quanto rilevato da tre centraline su quattro posizionate in Piemonte.

Dai dati di Arpa Piemonte emerge solo nella centralina di Castelletto Ticino una lieve diminuzione (-2,4 voli giornalieri), in conseguenza dello spostamento più a Sud della rotta di decollo. Quindi nella quasi totalità dei casi gli impianti di rilevamento continuo registrano un aumento del numero dei voli anche notturni e del rumore causato dal passaggio degli aeromobili, tranne appunto nella centralina posizionata a Castelletto Ticino.

Dati quindi tutti in crescita, da sottolineare un picco per la centralina posizionata a Cascinetta, frazione di Varallo Pombia, con livelli acustici fortemente peggiorati. Inoltre sono stati registrati diversi superamenti dei limiti stabiliti dai Piani di Classificazione Acustica comunali in Piemonte. Dunque la situazione è decisamente peggiorata, come già segnalato dal Comitato di Varallo Pombia, ora confermato dai dati di Arpa. Il confronto sulla sperimentazione delle nuove rotte, al momento congelate dall’8 novembre, continua mentre il tema tornerà sul tavolo della Commissione aeroportuale convocata per il 30 novembre.

Nel Varesotto nel frattempo prosegue l’azione del Comitato Vivere Coarezza con un esposto contro le nuove rotte, firmato da 101 residenti non solo nella frazione di Somma Lombardo ma anche nei comuni vicini, presentato alla Procura di Busto Arsizio dagli avvocati Laura Bordonaro e Lorenzo Nicolò Meazza. La mobilitazione continua.