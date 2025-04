Rissa tra ragazzini. Il video violento è virale sui social

Ancora una rissa tra ragazzini, questa volta a Gallarate, in via Cadore, nella notte tra sabato e domenica. L’unica traccia di quanto avvenuto è un video del pestaggio diffuso sui social che mostra un gruppetto di una decina di ragazzi che si azzuffano per strada. Al momento non risultano chiamate ai mezzi di soccorso nella notte. Si tratta dell’ennesimo episodio di violenza che coinvolge ragazzini, venerdì era toccato a Busto Arsizio.