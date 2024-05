Rifiuti per strada. L’impegno dei volontari

Come ogni terzo sabato del mese, il gruppo di volontari di “Puliamo Insieme“ ha dato il massimo per rendere Magnago un luogo più pulito e accogliente. Armati di guanti, sacchi e tanto entusiasmo i volontari hanno raccolto rifiuti e contribuito a mantenere la propria comunità più verde, con il solo unico obiettivo: prendersi cura dell’ambiente. "Un grande grazie a tutti i partecipanti per il loro impegno e un sentito ringraziamento agli amici di Plasticfree" hanno spiegato i volontari. Ingente il “bottino“ raccolto, tale da riempire il cassone di un furgone scoperto oltre a due congelatori, che per il loro peso e la loro dimensione hanno richiesto un intervento aggiuntivo in settimana di quattro volontari per rimuoverli da dove erano stati scaricati.

La situazione dei boschi della zona non è rosea nonostante la Giornata del Verde Pulito, un’iniziativa istituita dalla Regione Lombardia nel 1987,.Si era partiti con l’obiettivo di sensibilizzare sempre di più i cittadini, a partire dai più giovani, sulle tematiche ambientali e sviluppare un senso di responsabilità e di appartenenza per il luogo in cui si vive, promuovendo la formazione di una cultura e di una coscienza ambientale. A Magnago il gruppetto di volontari pare ce l’abbia fatta. In zona diverse Amministrazioni comunali in collaborazione con associazioni, scuole, gruppi di cittadini ed enti del territorio hanno aderito con entusiasmo alla manifestazione. "Dedicare qualche ora del proprio tempo libero alla cura dei luoghi in cui si vive è davvero un modo concreto per diffondere cultura del verde. Il tutto generando un effetto domino di azioni positive per la collettività" hanno spiegato da Regione Lombardia. Ch.S.