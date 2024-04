Si ribaltano con il kayak nel Ticino, paura per due giovani escursionisti

Ha 16 anni e stava facendo il bagno nel Grande Fiume nel territorio di Bergantino, in provincia di Rovigo, assieme a 3 amici, tutti coetanei e connazionali. Il ragazzino, di orgine marocchina, è stato visto da alcuni passanti in difficoltà assieme a uno dei suoi amici. Si sbracciavano, il lo capo scompariva sott'acqua per alcuni tratti. Leggi qui la notizia Ma se i soccorsi sono riusciti a recuparne uno, per l'altro non c'è stato null'altro da fare se non lanciare l'Sos. Carabinieri e vigili del fuoco hanno lanciato una campagna di ricerca in grande stile, che coinvolge anche elicottero e una barca con i sommozzatori, arrivati da Venezia. Per ora, però, non si è trovata traccia del giovanissimo disperso. Il timore è che sia stato rosucchiato da un mulinello di corrente.