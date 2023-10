Retata antipusher della polizia. Sequestrati 60 chili di hashish. In manette due stranieri

La droga, addirittura 60 chilogrammi di hashish, era nascosta in un capannone a Cairate, gli agenti del Commissariato di Busto Arsizio l’hanno sequestrata dopo un blitz effettuato l’altra sera. Due le persone arrestate, sono due marocchini, di 32 e 47 anni. Un duro colpo dunque assestato allo spaccio di sostanze stupefacenti dalla Polizia quotidianamente impegnata nel monitoraggio del territorio per contrastare l’attività dei pusher, in città come nelle aree boschive. Gli investigatori del Commissariato bustese, monitorando costantemente gli ambienti dello spaccio e consumo di droga nel circondario, hanno ottenuto indicazioni su un flusso di rilevanti quantitativi di hashish riguardante Cairate. Proseguendo negli accertamenti investigativi hanno ristretto il campo delle ricerche fino a individuare il "deposito" della droga, un capannone semi abbandonato, al riparo da occhi indiscreti poiché raggiungibile solo percorrendo una via sterrata tra boschi e campi.

Quindi gli agenti si sono impegnati in una serie di appostamenti verificando un anomalo via vai, con spostamenti di pacchi e sacchetti, la conferma dei sospetti. Nella serata di lunedì, poco dopo le 21,30 il blitz con i poliziotti che dopo essersi appostati hanno deciso di intervenire nel momento in cui il capannone è stato raggiunto da due uomini arrivati a bordo di un Suv.

Mentre uno stazionava all’ingresso guardandosi attorno, l’altro è entrato nella struttura e ha cominciato a prelevare prelevare alcuni pacchi. A quel punto l’irruzione con il fermo dei due uomini, entrambi marocchini, di 32 anni e 47 anni, con permessi di soggiorno e residenti nella zona.

Non è stato difficile trovare nell’edificio numerosi panetti e ovuli di hashish, per un totale di circa 60 chilogrammi, oltre a 25 grammi di cocaina, bilancini e materiale per preparare e vendere la droga. I due insospettabili sono stati arrestati e, d’intesa con il pm di turno della Procura della Repubblica di Busto Arsizio, condotti in carcere. L’attività di contrasto ai pusher continua senza tregua da parte delle forze dell’ordine.

Rosella Formenti