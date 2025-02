Respira troppo fumo. Pompiere intossicato

Vigili del fuoco in azione ieri mattina per spegnere due incendi, che hanno interessato due abitazioni, a Clivio e a Duno, dove uno degli operatori impegnati ha respirato del fumo ed è stato trasportato al pronto soccorso di Cittiglio. Il primo intervento è stato eseguito alle 9,45 a Clivio, dove è andato in fiamme il tetto di una palazzina a tre piani. Subito sul posto sono arrivate le squadre che hanno spento il rogo e messo in sicurezza l’area. Un’ora dopo la richiesta di intervento a Duno, per l’incendio scoppiato in una casa. L’attività tempestiva degli operatori, arrivati da Luino e Ispra, ha circoscritto le fiamme, evitando che si propagassero all’intera abitazione. Durante l’intervento, uno dei vigili del fuoco ha accusato difficoltà respiratorie dopo aver respirato il fumo, quindi è stato soccorso e accompagnato in ospedale a Cittiglio per le cure del caso.