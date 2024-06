VERMEZZO CON ZELO

Tre conferme e tre volti nuovi nei comuni dell’Abbiatense chiamati a scegliere il sindaco. I tre volti nuovi sono di Ada Rattaro a Vermezzo con Zelo, Pietro Invernizzi ad Ozzero e Marco Iamoni a Morimondo. Rattaro ha spodestato il candidato della maggioranza Alessandro Filadelfia, dopo una lunga esperienza in minoranza. "Ascoltare, porre attenzione al prossimo, impegnarsi senza discriminare o farsi sovrastare dal pregiudizio e dagli steccati ideologici. Non cadere in inutili scontri che danneggiano il paese, la qualità dei rapporti umani e la serenità del vivere quotidiano. Tutto questo era ed è alla base della nostra proposta" ha commentato Rattaro. Per Invernizzi e Iamoni, candidati unici, l’incognita era la partecipazione al voto di almeno il 40% degli elettori e così è stato. A Ozzero ha votato il 62,93%, tutte le 620 schede valide erano per Invernizzi; a Morimondo il 58,62% con tutte le schede valide (416) per Iamoni.

La continuità ha invece premiato i sindaci uscenti di Albairate, Gudo Visconti e Robecco sul Naviglio. Ad Albairate Flavio Crivellin ha catalizzato il 53,16% dei consensi, superando l’avversario Matteo Pedretti di 300 voti. A Gudo Visconti l’esito è stato in bilico sino all’ultima scheda. È stato riconfermato sindaco Omar Cirulli, con il 43,86% dei consensi. Ha battuto di soli 18 voti Marco Thomas Colombo (41,94%) mentre il terzo, Emilio D’Oscar, si è fermato al 14,19%. Molto equilibrata anche la competizione elettorale a Robecco sul Naviglio, dove tutti e tre i candidati hanno superato quota 1.000 voti di preferenza. A vincere è stata nuovamente Fortunata Barni, al suo terzo mandato, che ha ottenuto il 36,68% dei consensi. Al secondo posto Fabio Barenghi, con il 33,28% dei voti (area di centrodestra), al terzo Paola Rossi col 30,05% (area di centrosinistra).

Giovanni Chiodini