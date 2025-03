Rapinatori in trasferta. Coppia nei guai

In trasferta da Varese a Parma per mettere a segno una rapina, sono stati individuati e fermati con la refurtiva al loro rientro in città dopo il colpo. La coppia di rapinatori, una donna di 31 anni e un uomo di 39, sono in carcere, dopo la convalida del fermo per rapina aggravata. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, la coppia avrebbe rapinato una donna, a cui sarebbe stata sottratta con forza la borsa con tutti gli effetti personali, mentre si recava al lavoro: aggredita con violenza, è stata accompagnata al pronto soccorso. I rapinatori nel frattempo si erano allontanati da Parma, ma gli investigatori erano già sulle loro tracce: gli agenti della Mobile di Varese, dopo uno scambio di informazioni con la questura di Parma, sono riusciti a ritracciarli al rientro in città.