Coppia di parrucchieri in balìa dei rapinatori nella villetta isolata

BAGNOLO MELLA (Brescia)

Notte di paura per Dario Bresciani e Mara Traversi, noti parrucchieri della Bassa Bresciana, titolari di saloni a Poncarale e Ghedi, rapinati nella loro villa alla periferia di Bagnolo Mella. Una zona dove non ci sono molte case e di sera passano poche automobili.

Domenica poco dopo le 23 tre uomini armati, forse dell’Est, hanno fatto irruzione minacciando la coppia con una pistola e costringendola a consegnare gioielli, borse firmate e oggetti di valore. Hanno anche preteso tutto il contante. I malviventi hanno atteso il rientro dei due dopo una cena, bloccandoli all’ingresso e rendendoli inermi. Mentre uno teneva sotto tiro Bresciani e la signora, gli altri hanno perquisito l’abitazione portando via anche profumi, abiti e accessori di lusso. Hanno rovesciato cassetti, svuotato armadi e lasciato la casa a soqquadro. Dopo un’ora di terrore i rapinatori sono fuggiti, scomparendo nel buio. Forse hanno scelto la zona proprio perché poco battuta, presumendo di non incontrare nessuno.

Quando si sono ripresi dalla paura, marito e moglie hanno chiamato il 112. Gli operatori hanno inviato le forze dell’ordine. La coppia è stata rassicurata. Non solo: i carabinieri hanno anche raccolto la loro testimonianza, che potrebbe essere fondamentale per risalire alla banda. I militari della Compagnia di Verolanuova stanno setacciando ogni pista: dall’accento straniero degli aggressori, descritto dalle vittime, alle eventuali telecamere di sorveglianza nei dintorni. Non è ancora chiaro se i banditi avessero un complice esterno o quale mezzo abbiano usato per la fuga. Quello che è certo è che il bottino è particolarmente ingente, anche se più forte è stato lo shock subito dai due coniugi.

Mi.Pr.