Rally dei Laghi 2025 , percorso e strade chiuse

Varese, 1 marzo 2025 – Tutto pronto per la 33esima edizione del Rally dei Laghi – organizzata dalla Asd Rally dei Laghi capitanata da Andrea Sabella – che si terrà oggi, sabato 1, e domani, domenica 2 marzo, nell’Alto Varesotto: scenderanno in strada 102 auto ( 95 vetture moderne e 6 storiche). ll passaggio comporta la chiusure di alcune strade attraversate dalla corsa. L’organizzazione ha reso noti gli orari di chiusura, sottolineando che l’orario di fine chiusura è da considerarsi “per eccesso”. Infatti, è possibile che le strade vengano riaperte in anticipo e “comunque solo dopo il passaggio della vettura scopa”. Ecco tutte le informazioni.

Il percorso

Sabato 1 marzo, dopo la partenza da Maccagno, le vetture saliranno sulla Forcora per poi dirigersi sul classico Sette Termini. Domenica 2 marzo, è prevista la Valganna ed un Sette Termini in versione maxi con partenza da Grantola ed arrivo a Cugliate. In totale fanno sessantatre chilometri di prove, numero in linea con in dettami imposti da Aci Sport per quanto concerne le lunghezze delle gare valevoli per la Coppa Rally di Zona: a Varese si inaugurerà la terza, quella dedicata alla Lombardia.

Ecco una dettagliata analisi del percorso; da menzionare, oltre alla location di partenza di Maccagno, anche il riordino del sabato a Luino nella centralissima via Vittorio Veneto dove il pubblico fatto di tifosi ma anche famiglie o turisti, potrà ammirare da vicino i bolidi e gli equipaggi intrattenuti con interviste e momenti di animazione dedicati. Domenica l’arrivo è programmato nella centralissima piazza Monte Grappa di Varese, cuore pulsante della Città Giardino.

Le strade chiuse

SABATO 1 MARZO

Le chiusure del primo giorno riguardano la zona del cosiddetto “shakedown” (una serie di prove cronometrate che non sono comprese nella gara ma che servono a piloti e tecnici per mettere a punto le vetture) e i tratti delle prime due prove speciali del rally.

Shakedown

dalle 7.30 alle 12.30 (per eccesso) dal Laghetto di Montegrino sino al bivio per Castendallo sulla S.P.23 (esclusivamente nel comune di Montegrino)

P.S.1 Forcora (nuova)

dalle 15 alle 19 (per eccesso) la S.P.5 dal bivio per Campagnano sino al piazzale della Forcora (zona impianti sciistici).

P.S. 2 Sette Termini

dalle 16 alle 20.30 (per eccesso) la S.P. 23 dal Laghetto di Montegrino sino a 500 metri dopo l’acquedotto di Cugliate Fabiasco.

DOMENICA 2 MARZO

La seconda giornata di gare prevede quattro prove speciali che saranno determinanti per la classifica finale. Le prove sono disegnate su due tratti distinti da replicare due volte ciascuna.

P.S. 3-5 Grantola – Castendallo – Sette Termini – Cugliate Fabiasco

dalle 8.30 alle 16.30 (per eccesso, con riapertura tra le due prove) la S.P.23 dal Civico 9 di Viale Beverina e Via per Bosco a Grantola; Via Moroni, Via Castendallo, Via Montegrino in località Bosco Valtravaglia sino al bivio con la S.P.23 che sale dal laghetto di Montegrino e da qui la S.P.23 sino a 500 metri dopo l’acquedotto di Cugliate Fabiasco.

P.S. 4-6 Valganna

dalle 9 aller 17 (per eccesso, con riapertura tra le due prove) la S.P. 29 da bivio con la S.S. 233 sino al bivio per Boarezzo, strada comunale da bivio con S.P.29 sino a bivio con S.P. 41 e S.P. 41 da strada per Boarezzo/Marzio sino a Via Andreani.