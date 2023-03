Raid teppistico nei campi sportivi: finestre prese a sassate

Vandali in azione al parco pubblico a Ferno, gli incivili hanno lanciato sassi contro i vetri, danneggiato le finestre e i sanitari degli spogliatoi dei campi sportivi presenti all’interno dell’area comunale. Indagini sono in corso anche con l’ausilio delle immagini registrate dal sistema di videosorveglianza per individuare i responsabili. Il raid ha suscitato indignazione nel paese, mentre il sindaco Sarah Foti ha affidato le sue riflessioni a una lettera aperta rivolta ai fernesi. C’è amarezza nelle sue parole, è avvilente, scrive " ritrovarsi ripetutamente a stigmatizzare episodi indegni di una comunità civile, senza contare che a rimetterci siamo tutti noi perché riparare i danni è un grosso costo a carico di tutta la comunità". Continua " l’Amministrazione si sta impegnando in progetti volti al recupero e alla riabilitazione del disagio giovanile, tuttavia da sola non può ottenere risultati risolutivi. Occorre capire una volta per tutte che su tali situazioni è necessario un intervento della società nel suo insieme, ma in primis, delle famiglie". E ancora: "Non si può, né si vuole restare inerti, l’amministrazione cerca di porre riparo per il bene di tutti; noi ce la stiamo mettendo tutta e chiediamo la collaborazione di ciascuno. Ci rende ottimisti notare come sempre più numerosi siano i fernesi che ci segnalano problemi e criticità". R.F.