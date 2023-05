Raffica di incidenti e feriti Tir perde il carico, A8 in tilt

Mattinata di incidenti ieri, coinvolti automobilisti, motociclisti e un pedone. Traffico in tilt lungo la A8 in direzione di Milano, disagi e lunghe code per gli automobilisti a causa di due incidenti, avvenuti a pochi minuti di distanza uno dall’altro. Il primo alle 7.48 coinvolto un mezzo pesante nel tratto compreso tra Castronno e Solbiate Arno all’altezza di Albizzate, alla guida un quarantenne che ha perso il controllo del veicolo che trasportava bottiglie d’acqua (parte del carico è finito sulla carreggiata) finendo fuori dalla sede stradale dopo aver sfondato il guard rail. Complesse le operazioni di recupero del tir, per questo il tratto è stato chiuso al traffico e riaperto intorno alle 13. Sette minuti dopo alle 7.55 uno scontro tra due auto a poca distanza dal primo incidente ha provocato tre feriti, età compresa tra i 36 e i 38 anni, per fortuna non gravi. Sul posto Polizia stradale, vigili del fuoco e i soccorsi con ambulanza e auto medica. In mattinata alle 7 i soccorsi erano entrati in azione per un motociclista di 25 anni caduto sull’asfalto a Cadrezzate sulla Sp63 dopo aver perso il controllo della moto. Il giovane è stato trasportato con l’elisoccorso a Como, ferito ma non grave. Un’ora dopo a Daverio un sedicenne in sella alla sua moto è rimasto ferito nello scontro con un’auto. È stato trasportato all’ospedale Del Ponte. Poco prima delle 11 un cittadino pakistano, è stato investito a Varese mentre camminava sul marciapiede da un’auto uscita dal parcheggio in via dei Mille. Il pedone è stato ricoverato in gravi condizioni all’ospedale di Circolo di Varese. R.F.