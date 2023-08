"Raccolta Rifiuti: 4 Nuove Ecoisole a Luino (Comunità Montana Valli del Verbano)"

Alle sei già presenti se ne aggiungono altre quattro: diventano dieci le ecoisole nei comuni della Comunità Montana Valli del Verbano. Strutture presso cui i turisti e i possessori di seconde case possono conferire i rifiuti prodotti durante il loro soggiorno sul territorio. Il loro incremento punta a dare un impulso ulteriore al servizio di raccolta differenziata, inserendosi negli obiettivi di Comunità montana di tutela del territorio e di decoro urbano. Le ecoisole sono utilizzabili 24 ore su 24 e il servizio può essere attivato tramite Crs o Card Tessera Rifiuti dedicata. Va richiesta e attivata negli uffici di Comunità montana in via Asmara 56 a Luino. Prossimamente la card verrà sostituita da un barcode da usare con lo smartphone. "Con le nuove ecoisole e tutti gli altri punti di raccolta rifiuti - commenta Gianpietro Ballardin, assessore all’ecologia della Comunità montana - vogliamo estendere a ventaglio il presidio per il territorio e venire incontro alle esigenze dei turisti, stranieri e non, e dei non residenti con le seconde case". Le ecoisole si trovano a Casalzuigno, Castelveccana, Curiglia con Monteviasco, Dumenza, Duno, Germignaga, Maccagno con Pino e Veddasca, Mesenzana, Montegrino Valtravaglia e Orino.

L.C.