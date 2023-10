Quartetto deruba anziana . Uno si spaccia per poliziotto

Uno dei quattro truffatori si è spacciato per poliziotto. E sono riusciti a fuggire a bordo di un’Audi grigia, dopo aver rubato una borsa che conteneva pochi soldi in contanti, banconote per una cinquantina di euro circa, oltre ai documenti e anche alcuni oggetti d’oro, per un valore ancora da quantificare. La truffa è stata messa a segno nella mattina di sabato a Villanterio, in località Cascina Castellere. La vittima della truffa, un’anziana rimasta molto scossa, ha saputo riferire solo in modo un po’ confuso la modalità d’azione dei quattro impostori ai carabinieri, della Stazione di Lardirago, chiamati a intervenire quando il furto era ormai stato consumato e i responsabili erano fuggiti.