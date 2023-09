Provoca un incidente ma non si ferma: identificato e denunciato

È finito nei guai il conducente di un’auto che l’altro giorno non si è fermato a soccorrere un motociclista caduto. Un incidente provocato proprio da lui, mentre usciva da un deposito di via Magenta per rincasare, dopo avere terminato il turno di lavoro. Il motociclista era finito a terra per evitare l’urto con il veicolo che si è trovato davanti, per fortuna senza riportare ferite gravi. Ma la polizia locale ha cominciato a raccogliere testimonianze dai presenti che hanno visto un’auto allontanarsi. Era proprio di un autista di quella ditta. Che non si sarebbe accorto di nulla o ha finto di non accorgersi. Purtroppo per lui il reato è stato commesso ed è stato denunciato per omissione di soccorso dalla polizia locale. Ma non solo. Gli agenti hanno notato le targhe ucraine sul suo veicolo che, dopo gli accertamenti del caso, sono risultate false. Potrebbe essere proprio questo il motivo della fuga, anche se gli accertamenti stanno continuando. Intanto la polizia locale ha provveduto a porre sotto sequestro il veicolo e a ritirare la patente all’autista.

Graziano Masperi