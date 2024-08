Proposte per tutti i gusti. Capoluogo, monti e laghi. E c’è pure Padre Georg

Chi è rimasto in città nei giorni più caldi ha solo l’imbarazzo della scelta su come trascorrere il Ferragosto. A Bizzozero, quartiere di Varese, prosegue fino a domani la 50esima edizione della Festa di Ferragosto, dove dai primi del mese sono stati serviti già oltre 9mila coperti. Chi cerca un po’ di fresco può salire fino al Campo dei Fiori: la strada è chiusa alle auto private, ma ci sono le navette dal Palazzetto di Masnago. In cima, gli Alpini di Varese con la tradizionale Festa della Montagna davanti al Grand Hotel. Alle 11 la Messa all’altare delle Tre Croci. Il vicino Sacro Monte celebra la festa patronale dell’Assunta, che vede ospite monsignor Georg Gänswein, già segretario particolare di Papa Benedetto XVI: alle 18 al santuario terrà una conferenza dedicata proprio alla figura di Joseph Ratzinger.

Scendendo al lago invece il lido dei varesini è la Schiranna, con la novità dell’estate 2024: una ruota panoramica alta 35 metri da dove si può ammirare un ampio panorama da un punto di vista insolito. Anche sul Verbano sono tante le possibilità, tra cui il 47esimo Ferragosto Sotto al Salice a Ranco, che oggi propone stand gastronomici a pranzo e cena e spettacoli di magia e musica.

È l’edizione 61 invece per il Ferragosto Lavenese, che vede in cartellone stasera alle 22.30 gli attesissimi fuochi d’artificio, con tanto di corse straordinarie in treno da Varese. A Porto Valtravaglia inizia oggi una tre giorni di festa sul lago, con lo spettacolo pirotecnico sull’acqua domani alle 22.45. Risalendo ancora la sponda varesina del Lago Maggiore si arriva a Maccagno con Pino e Veddasca. Nella frazione Campagnano l’appuntamento è con la Sagra di San Rocco, mentre al Passo della Forcora a 1.200 metri di quota sono in programma il pranzo con gli allevatori e i mercatini con i prodotti del territorio.

Su un altro lago, quello di Lugano, è di scena lo street food che animerà fino a domenica la passeggiata di Porto Ceresio con oltre venti cucine su ruote e intrattenimento musicale. Al Monastero di Torba infine visite guidate e picnic nel pratone.

Lorenzo Crespi