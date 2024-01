Varese, l’Asst Sette Laghi vara il soccorso “digitale”. Si parte dall’ospedale Del Ponte

Varese – Il nuovo programma gestionale nei Pronto Soccorso di Asst Sette Laghi: piattaforma unica, digitalizzazione totale e codici numerici di priorità le principali novità. Si parte domani dal Ps pediatrico dell’Ospedale Del Ponte, che sarà il primo ad utilizzare il nuovo software, frutto di un investimento di oltre 650mila euro. Seguiranno gli altri Pronto Soccorso aziendali secondo un calendario preciso: il 31 gennaio diventerà operativo all’Ospedale di Circolo di Varese, il 14 febbraio a Tradate, il 28 febbraio a Cittiglio, il 13 marzo a Luino e il 20 ad Angera.

L’avvio del programma è stato preceduto da un’attività di formazione rivolta innanzitutto ad oltre 60 tra medici ed infermieri identificati come "super utenti", che saranno fondamentali nelle prime fasi di avvio del programma per supportare i colleghi. Il percorso di formazione ha poi coinvolto altre 700 persone, tramite sessioni di webinar da remoto, test e simulazioni di utilizzo quotidiano del programma.

Asst Sette Laghi ha reso noto che in occasione dell’avvio dell’utilizzo del nuovo gestionale qualche disagio potrebbe verificarsi, soprattutto in termini di rallentamenti, ma l’impegno è massimo per evitare che accada. L’utilizzo del nuovo sofware coinciderà con l’introduzione del nuovo codice numerico per il triage, che sostituisce i colori per indicare la priorità con cui prendere in carico i pazienti registrati in Pronto Soccorso.

Il nuovo applicativo offrirà anche vantaggi in termini organizzativi, che in un servizio delicato come il Pronto Soccorso possono fare la differenza. Il nuovo software è una piattaforma unica per tutti i Ps di Asst Sette Laghi: questo consentirà una gestione centralizzata a livello aziendale e una totale digitalizzazione. Gli operatori potranno inserire i dati relativi ad ogni paziente compilando la scheda anagrafica e inserendo le prescrizioni terapeutiche, evitando trascrizioni e aggiornamenti non tempestivi.

Accedendo tramite un’unica schermata, potranno avvalersi di un cruscotto che offrirà una visione completa e in tempo reale dei flussi che coinvolgono i Ps, dal numero di accessi per ogni sede alla suddivisione in codici di priorità, dai pazienti on boarding a quelli in carico in ogni sala di Pronto Soccorso. Il gestionale semplificherà dunque le procedure dell’emergenza-urgenza e agevolerà anche le analisi di back office.