“Progetto Selvatica” Una sfida per il verde al Campo dei Fiori Piantumati 200 alberi

di Lorenzo Crespi

Più di 200 alberi, 206 per la precisione, sono stati piantumati in cima al massiccio del Campo dei Fiori, la montagna di Varese, nell’area devastata dalla tempesta Alex dell’ottobre 2020, quando il vento si scatenò con talmente tanta forza da abbattere migliaia di piante. Da allora è iniziato un percorso di ripristino da parte dell’ente parco, che punta al recupero degli ecosistemi e della biodiversità. Interventi a cui si sono affiancate diverse altre iniziative, tra cui il progetto "Selvatica" promosso da Tedx Varese fin dal 2021. A sostenerlo l’azienda Elmec Informatica di Brunello, che ha voluto coinvolgere i suoi dipendenti in un’attività di volontariato collettivo a favore della comunità. Lo scorso anno è stato chiesto ai lavoratori Elmec di pedalare, correre o camminare almeno 50 km nell’arco di 50 giorni. Al termine del cinquantesimo giorno è stato previsto l’acquisto di un albero da piantare al Campo dei Fiori. Il progetto è stato lanciato il 6 giugno 2022 e si è concluso il 28 luglio, per un totale di 21.111 km percorsi e di 206 alberi da piantare. Lo scorso weekend, sabato 18 marzo, i protagonisti dell’iniziativa sono passati all’azione. Circa 50 dipendenti dell’azienda, accompagnati da amici e familiari, si sono recati al Belvedere del Campo dei Fiori per piantumare assieme ad esperti e professionisti gli alberi. Specie accuratamente selezionate tra quelle autoctone e dunque capaci di integrarsi con la flora del parco senza intaccarla. Per l’occasione è stato anche organizzato un laboratorio didattico per i figli dei dipendenti che hanno aderito all’iniziativa. "Siamo felici di ritrovarci insieme ai rappresentanti di “Selvatica“ per condividere un obiettivo comune: promuovere uno stile di vita attento all’ambiente attraverso la creazione di iniziative di responsabilità sociale", ha commentato Rinaldo Ballerio, presidente di Elmec Informatica.

Altre aziende e privati cittadini potranno seguire l’esempio aderendo al progetto Selvatica. Si può contribuire all’acquisto di alberi che verranno collocati nel territorio di Varese attraverso il sito selvaticatree.it, con il più ampio obiettivo di dare vita a una responsabilità collettiva per contrastare gli effetti del cambiamento climatico, favorire la biodiversità e riqualificare gli spazi urbani.