Progetto "La scuola si fa città". Alla primaria Pascoli sbarca il metodo Montessori

di Paolo GIrotti

Un percorso sperimentale, sviluppato a partire dell’introduzione a scuola del metodo Montessori: è questa la possibilità offerta ai genitori degli alunni che stanno iscrivendo in queste settimane i propri bambini alla classe prima della primaria Pascoli, scuola che fa capo all’istituto comprensivo "Alessandro Manzoni", e che si è concretizzata attraverso una collaborazione con "La scuola si fa città", il progetto di rigenerazione urbana concepito dall’amministrazione comunale e finanziato con fondi europei attraverso la Regione Lombardia. Un primo risultato è già stato ottenuto: l’arricchimento nell’offerta didattica sta portando, infatti, a un aumento delle iscrizioni nelle Pascoli che, molto probabilmente, dopo diversi anni torneranno ad avere due sezioni di classi prime. Termine ultimo per le iscrizioni alle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado è il prossimo 10 febbraio. "Creare le condizioni per arricchire l’offerta formativa nelle nostre scuole è un obiettivo che mi ero prefissata col progetto "La scuola si fa città" – ha detto a proposito Ilaria Maffei, assessora alla Comunità inclusiva -. Abbiamo studiato quali possibilità ci fossero nelle nostre scuole, e dopo aver interloquito con la dirigenza e i docenti dell’Ic Manzoni, ci siamo resi conto che gli spazi liberi presenti nella Pascoli si prestavano ad accogliere gli arredi specifici del metodo montessoriano. L’interesse manifestato dai genitori per la proposta è la miglior dimostrazione che investire in progetti educativi paga e ci incoraggia a proseguire in questa direzione". Maffei cita poi il metodo Montessori che, dal punto di vista programmatico, inserisce l’apertura dell’ambiente scolastico al territorio: indicazioni che si completano con la filosofia di base del progetto "La scuola si fa città". E "Prossimamente, l’Amministrazione comunale sosterrà i costi necessari alla formazione dei docenti - dichiara la dirigente scolastica dell’IC Manzoni. Maria Carelli".