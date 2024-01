Progetto forestazione urbana. A Nerviano i fondi del Pnrr per mitigare le isole di calore

Il Comune di Nerviano si aggiudica il finanziamento di Città Metropolitana nell’ambito del Pnrr, per la "Tutela e valorizzazione del verde urbano ed extraurbano", attraverso il progetto denominato "La forestazione urbana per mitigare le isole di calore". Si aggiunge così un nuovo tassello ai finanziamenti per innovazione, riqualificazione energetica, sicurezza ottenuti dall’Amministrazione Colombo in soli due anni. Il progetto di forestazione oggetto del finanziamento, di cui Città Metropolitana è l’Ente attuatore, si propone di affrontare in modo efficace il problema delle isole di calore che colpisce le aree urbane con temperature più elevate rispetto alle zone circostanti, causando impatti negativi su salute pubblica, ambiente e benessere. Gli obiettivi principali del progetto prevedono la piantumazione di alberi in aree vaste per aumentare la copertura vegetale e ridurre l’effetto delle isole di calore, depurare l’aria attraverso l’assorbimento di anidride carbonica e realizzare nuovi spazi verdi con piante autoctone. "Sono molto soddisfatta del risultato ottenuto che non solo premia la collaborazione dell’Ente con le strutture sovracomunali quali Città Metropolitana" – commenta la sindaca Daniela Colombo -"ma rappresenta un importante riconoscimento all’impegno e alla direzione intrapresa da questa amministrazione che vede nelle azioni di promozione della mobilità green, nella riqualificazione energetica delle strutture comunali e ora con questo progetto di contrasto degli effetti dei cambiamenti climatici e la messa a dimora di nuove piante gli elementi valoriali concreti di tutela del territorio".