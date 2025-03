“Prevenzione&Salute“, parte un ciclo di sei incontri dedicati alla corretta informazione su malanni e cure

Dopo l’apertura del nuovo Humanitas Medical Care in piazza Repubblica, gli specialisti del Centro medico e dell’Ospedale Humanitas Mater Domini di Castellanza portano nel Comune di Varese “Prevenzione&Salute“, un ciclo di incontri dedicati al benessere e alla corretta informazione su malattie e percorsi di cura. Il primo dei sei appuntamenti sarà mercoledì, dalle 20.30 alle 21.30, al Salone Estense di via Luigi Sacco 5. Si parlerà di “Primo Soccorso. Cosa fare nel caso di emergenze sanitarie, malori o incidenti“ con il dottor Carlo Maino, responsabile del Pronto soccorso Humanitas Mater Domini. La partecipazione è gratuita, previa iscrizione. I prossimi temi: le patologie legate alla mano, la cataratta, i campanelli d’allarme per la salute del cuore, la prevenzione del tumore al seno, i falsi miti legati al diabete.