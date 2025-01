Presentazione del ibro "Giubileo di riflessione"

Sarà presentato oggi alle 17 Palazzo Mediceo di Seravezza il libro "Giubileo di riflessione. Il Papa o Obama? Alla ricerca del successore di Pietro" (Aletti Editore) di Valentina Braun, nome d’arte del versiliese Marco Da Prato. "Per proseguire oggi nell’incarico che Gesù diede a Pietro – si legge nella quarta di copertina – ovvero fare da guida a una Chiesa fondata ‘sulla pietra’ e pascere pecore e agnelli, occorre sapere riconoscere tra gli uomini un ‘uomo giusto’ che possa autorevolmente assumerne il ruolo. Un uomo che ascolta le sue parole e le mette in pratica, come indicato dal Vangelo di Matteo ove viene paragonato a un saggio che costruisce la sua casa sulla roccia". La pubblicazione che analizza le caratteristiche e l’operato dei due più grandi personaggi mondiali, ovvero il Papa e Obama.