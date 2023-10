Premio Ciocchina a cinque benemeriti

Isidoro Busnelli, Chiara Zaffaroni, Agesci, Caritas Saronno e alla memoria Angelo Proserpio. Sono questi i 5 benemeriti 2023 scelti dalla Giunta. "Tutto è partito dalle segnalazioni dei cittadini - ha detto il sindaco Augusto Airoldi - Abbiamo considerato anche il periodo che stiamo vivendo con le particolari necessità". Ha 84 anni Isidoro Busnelli premiato per la sua attività nell’Amor Sportiva. "Ieri quando l’ho chiamato per dirgli del premio - ha spiegato Succi - stava segnando le linee del campo. Con questa Ciocchina premiamo la persona e la presenza sportivo sociale in città". "Angelo Proserpio non poteva non essere tra i benemeriti - ha rimarcato Airoldi - raccontare quello che che ha fatto è difficile si può dimenticare sempre qualcosa". Una Ciocchina collettiva anche per il gruppo scout Agesci e

Caritas. Unica quota rosa Chiara Zaffaroni, distintasi nel campo dell’apnea.