Premio Chiara. Fiato sospeso fino a domenica

Sta per essere proclamato il vincitore della 36esima edizione del Premio Chiara. La finalissima si terrà domenica dalle 17 alle Ville Ponti. I tre finalisti sono Helena Janeczek (nella foto) con “Il tempo degli imprevisti“, Santo Piazzese con “Sei casi per Lorenzo La Marca“, Veronica Raimo con “La vita è breve, eccetera“. I tre scrittori saranno intervistati da Andrea Vitali e Luca Crovi mentre avrà luogo in diretta lo spoglio dei voti. Seguiranno la premiazione del Chiara Giovani sul tema “Stupore“ con i 31 finalisti e la presentazione dei vincitori del Chiara Inediti, Alberto Bortoluzzi e Francesco Scaramozzino.