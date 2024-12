Premio alle attività storiche. Targa speciale a sessanta realtà: "Motore della nostra economia"

Seconda edizione del Premio Attività storiche città di Varese. Quest’anno sono 60 le realtà con oltre 30 anni di presenza in città che hanno ricevuto la targa dal Comune come riconoscimento per il contributo alla vita economica varesina. Le premiazioni si sono svolte in un Salone Estense gremito. "Un premio - sottolinea il sindaco Davide Galimberti - che valorizza la vivacità della nostra città e il ruolo delle attività che sono un vero punto di riferimento per la comunità per i servizi importanti che svolgono, nel passato e con uno sguardo al futuro". Ad essere premiati negozi, locali, ambulanti, artigiani e professionisti. "Un riconoscimento che va alle attività che hanno contribuito e contribuiscono ogni giorno alla crescita economica e culturale della nostra città - dice la vicesindaca Ivana Perusin - grazie anche al passaggio generazionale che vede le seconde e in alcuni casi le terze generazioni portare avanti attività storiche, grazie alla capacità di unire tradizione e innovazione".

Queste le attività premiate: Commercialista Paolo Amati, Parrucchiere Scotti, Foyer della Danza, Gigante di Tabanelli Lucia, Drogheria Vercellini, Base Blu, Confezioni Marcello, Calza Inn, Claudia Acconciature Unisex, Autosalone Internazionale, Il Salumaio di Sant’Ambrogio, Gianola, Torrefazione La Brasiliana, Pasticceria F.lli Ghezzi, Butterfly di Piona Cinzia, Cartolibreria Vigezzi, Pasticceria Brenna, Viras, Cartoleria Villa, Valigeria Ambrosetti, Casa della Pantofola, Oreficeria Nicora, Cardiff, La Casa del Dolce, Libreria Pirola, Pasticceria Pirola, Novintermedia, Cooperativa Unione Familiare, Ferramenta Paolo Maccecchini, La Gastronomia di Avigno, Skipper’s, Pasticceria Sartorelli, Ottica Vettore, Zoni 1941, Boutiqap, Calzavara Rodolfo, Calzature Mentasti, Floricoltura Pozzi Fulvio, La Varesina Caffè, Fratelli Figini, Controcorrente, Hotel Ungheria, Figini, Calzadoro, Circolo di Capolago, Macelleria Tonino, Gian Vargian, Gian-Pi Cartolibreria, Gioielleria Marelli, Ernesto Brusa Fabbrica Confetti, Studio Legale Zuccaro, Ottica Zago, Pescheria Piccinelli, Bar Tabacchi n. 13, Colombo Marzoli, Panificio Pigionatti, Amir Art Collection, Studio Lozza, La Parrucchiera, Hotel Stelvio.