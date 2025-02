Premiato il miglior panettone artigianale

È di Barasso il miglior panettone artigianale della Lombardia. L’edizione 2024 del premio ha visto trionfare la Pasticceria Colombo: la consegna è avvenuta durante l’evento “San Biàs e l’Ultim Tocch de Panetton”, svoltosi allo Starhotels E.c.ho di Milano. La manifestazione ha visto la partecipazione di esperti del settore e personalità istituzionali, riuniti per celebrare l’eccellenza del panettone artigianale. A premiare il mastro pasticcere Claudio Colombo l’assessore regionale a turismo, moda e marketing territoriale Barbara Mazzali. "Il panettone milanese merita il riconoscimento Dop - ha detto - questo riconoscimento va oltre il semplice apprezzamento di un prodotto: è un tributo alla passione, all’artigianalità e alla dedizione dei nostri maestri pasticceri. La Pasticceria Colombo incarna questi valori, rappresentando un faro di eccellenza nella nostra regione". È un nuovo riconoscimento prestigioso per la pasticceria di Barasso, che già nel 2022 aveva ottenuto il secondo posto alla Coppa del Mondo del Panettone. "Ricevere questo premio è un immenso onore - commenta Claudio Colombo - questo riconoscimento è il risultato di anni di ricerca, passione e dedizione alla qualità artigianale. Lo condivido con la mia famiglia, i miei collaboratori e tutti coloro che mi hanno supportato in questo impegnativo percorso di studio e crescita. Un ringraziamento speciale va anche ai maestri e ai colleghi con cui ho il privilegio di confrontarmi quotidianamente".

Lorenzo Crespi