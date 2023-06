Prefettura e Ragioneria Territoriale siglano accordo per supportare amministrazioni locali della Provincia di Varese

Un accordo per supportare le amministrazioni locali della provincia di Varese titolari di interventi Pnrr. Lo hanno siglato ieri Prefettura e Ragioneria territoriale dello Stato di Varese, rappresentate rispettivamente dal prefetto Salvatore Pasquariello (nella foto) e dal direttore Sergio Longo. L’intesa prevede la costituzione di un "Presidio Territoriale Unitario", gruppo di lavoro che aiuterà i comuni per quanto riguarda monitoraggio, controllo e rendicontazione dei finanziamenti. L’obiettivo è rafforzare il coordinamento delle attività già in corso e intensificare la circolazione delle informazioni, in modo da rendere più veloci gli adempimenti ma anche realizzare azioni più incisive di prevenzione della criminalità organizzata in relazione agli interventi del piano. La "task force", composta da personale di Prefettura e Ragioneria territoriale dello Stato per un totale di una quindicina di risorse, avrà il compito di garantire l’efficace attuazione dei controlli amministrativi e contabili, per prevenire le frodi, i conflitti di interesse e il doppio finanziamento, nonché per assicurare l’effettivo espletamento dei controlli antimafia previsti dalla normativa vigente, secondo le rispettive competenze dei due uffici. Attività che verranno effettuate con la collaborazione di Polizia, Carabinieri e Guardia di Finanza. Nell’accordo è prevista anche l’istituzione di un tavolo di coordinamento presso la Prefettura che si riunirà, almeno con cadenza trimestrale, per esaminare le iniziative realizzate, individuare eventuali criticità e formulare proposte per migliorare la collaborazione. Il gruppo di lavoro si occuperà infine anche di promuovere incontri, attività formative e divulgative per il personale degli enti locali su processi, procedure, sistemi di gestione, monitoraggio, rendicontazione e controllo degli interventi Pnrr.

Lorenzo Crespi