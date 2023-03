Precipita dall’impalcatura Operaio ferito

Ancora un infortunio sul lavoro, fortunatamente le conseguenze per l’operaio coinvolto, un uomo di 33 anni, non sono state gravi, come si era temuto in un primo momento: è stato ricoverato con alcune fratture all’ospedale di Circolo di Varese. È accaduto ieri intorno alle 10, in un complesso residenziale a Brezzo di Bedero. Sul posto sono arrivati il personale sanitario con l’ambulanza, in volo da Como si è levato l’elisoccorso, i carabinieri di Luino e i tecnici di Ats Insubria per gli accertamenti riguardanti la sicurezza sul luogo di lavoro. Secondo una prima ricostruzione, l’operaio, mentre stava eseguendo dei lavori a un’abitazione, all’improvviso è caduto da un’impalcatura da un’altezza di un paio di metri. Una caduta le cui cause ieri erano ancora da accertare. L’operaio, dopo le prime cure sul posto, è stato quindi trasportato in codice giallo in ospedale.

Il tema della sicurezza dei lavoratori è una priorità su cui sollecitano attenzione i sindacati, che ribadiscono la necessità di maggiori investimenti nel comparto e di adeguamento delle norme di legge unitamente al potenziamento delle strutture preposte alla prevenzione sul territorio, affinché si attivino tutti i percorsi necessari per un controllo esteso e capillare dei luoghi di lavoro. Un importante passo in avanti è stato compiuto nel territorio varesino lo scorso anno sul fronte della formazione, con il protocollo sottoscritto dai sindacati Cgil, Cisl e Uil e l’Unione industriali per i break formativi all’interno dell’orario di lavoro: una formazione dei dipendenti mirata, già avviata in alcune aziende.

Rosella Formenti