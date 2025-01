Posate tre pietre d’inciampo: "Omaggio a chi ha dato la vita"

SOMMA LOMBARDO (Varese)Tre nuove pietre d’inciampo a Somma Lombardo, posate ieri, in memoria di Giorgio Casale, Angelo Luoni e Ugo Maspero. I manufatti affiancano i quattro già presenti dal 2023 e dedicate a Isaia Bianco, Bruno Colombo, Attilio Galli, Carlo Mossolani. "Con la posa di queste tre pietre – ha detto il sindaco Stefano Bellaria – continuiamo il nostro viaggio alla riscoperta di sommesi valorosi, per restituire loro la dignità. Andiamo avanti a fare memoria di questi nostri concittadini che hanno pagato con la vita il loro essere coraggiosi e pronti all’azione, per difendere il nostro Paese e renderci consapevoli che il bene più prezioso è la libertà. A distanza di tanti anni, diciamo a Giorgio Giuseppe, Angelo e Ugo il nostro grazie più sentito". Ha aggiunto l’assessore alla Cultura, Donata Valenti: "Tutta la città rinnova il ricordo di questi tre concittadini. Grazie alle ricerche nel nostro archivio abbiamo ricostruito le vicende di Giorgio Giuseppe Casale, morto nel campo di sterminio di Mauthausen, di Angelo Luoni morto sul piroscafo Oria, di Ugo Maspero combattente per la Repubblica Partigiana dell’Ossola".

Ieri sera la proiezione del docufilm dedicato a Liliana Segre “Liliana” al Teatro Auditorium San Luigi, stasera alle ore 20,30 alla Sala Polivalente Concerto d’Archi-Ensamble Nigun organizzato dall’Associazione “Ombre Rosse”, dall’Associazione “Fonderia dell’Arte” e da T.E.A.M.S, oggi e domani mostra rievocativa nel cortile di Palazzo Comunale a cura dell’Associazione “Ombre Rosse” e dell’Associazione “Fonderia dell’Arte”.