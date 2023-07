Ponte Marchetti È partita la messa in sicurezza

Partiti l’altro giorno i lavori per la messa in sicurezza del cavalcavia Marchetti di Sesto Calende sulla Sp 48, importante snodo che risale agli anni 70 (costruito dalla provincia nel 1975) e che collega il centro della città all’Abbazia di San Donato e al rione San Giorgio, verso Taino. La struttura, sottoposta a controlli dopo la tragedia del ponte Morandi, non presenta particolari criticità tali da creare allarme tuttavia aveva bisogno, dopo decenni, di interventi di manutenzione che saranno a costo zero per il comune grazie ai fondi ricevuti dal Ministero dell’Interno (880.000 euro) e dalla Regione (400 mila euro). L’avvio del cantiere la cui durata è prevista fino al 9 settembre è stata decisa dall’amministrazione comunale in questo periodo, con la chiusura dell’attività scolastica, proprio per non creare problemi al traffico legato alle scuole che sono nella zona. Tra gli interventi la sostituzione dei giunti di dilatazione, il rifacimento dei marciapiedi, dell’asfalto, la sostituzione dei parapetti, una nuova illuminazione. Fino al 9 settembre sono inoltre in vigore le modifiche alla viabilità con il transito che sul cavalcavia è vietato a tutti i veicoli, possono invece passare i pedoni. Il percorso alternativo per raggiungere Taino è indicato dai cartelli che sono stati posizionati prima dell’inizio dei lavori, queste le indicazioni: da Sesto Calende a Taino percorrere Corso Matteotti, Via Remo Barberi, Via Angera, Via Lombardia; Via San Vincenzo, Via Tognoli. "Si tratta di un’opera importante" dice il sindaco Giovanni Buzzi, "ci saranno disagi alla cittadinanza, ma sono lavori necessari che porteranno vantaggi per tutti". R.F.