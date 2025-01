Polizia locale, premiati ventitré agenti lombardi

Varese ha ospitato la Giornata regionale della Polizia locale. L’edizione 2025 dell’evento promosso da Regione Lombardia si è svolto presso Palazzo Estense in occasione della festività del patrono del corpo, San Sebastiano. Dopo i saluti istituzionali la cerimonia è entrata nel vivo con i riconoscimenti al personale che si è distinto per meriti speciali per episodi avvenuti nel 2023.

"Premiamo 23 agenti che rappresentano gli oltre 8.000 operatori della Polizia locale in Lombardia, simbolo di un corpo che è il primo baluardo di legalità per i cittadini", ha detto l’assessore regionale alla sicurezza Romano La Russa, che ha voluto omaggiare anche un rappresentante della Polizia di Stato, il viceispettore Christian Di Martino. Accoltellato da un pregiudicato mentre era in servizio nella stazione di Milano-Lambrate nel maggio del 2024, ha ricevuto un riconoscimento speciale per il suo gesto eroico, esempio di straordinaria dedizione al dovere. Tra i premiati anche un’agente del Varesotto, Marina Natascia Finazzi. Attualmente in servizio a Busto Arsizio, nel 2023 era in forze al comando di Brebbia, quando durante un pattugliamento è stata chiamata da un gruppo di ragazzi che avevano notato un uomo disteso a terra con abbondanti perdite di sangue. L’agente ha contattato il 112 chiedendo l’intervento di ambulanza ed elicottero e nell’attesa del loro arrivo ha fatto pressione sull’arteria evitando che l’uomo morisse dissanguato. Trasportato all’ospedale di Varese veniva poi stabilizzato. Nel ricevere il premio Finazzi ha sottolineato il ruolo delle agenti donne. "Spesso noi veniamo viste come quelle che stanno in ufficio, invece siamo operative anche noi e riusciamo veramente a salvare anche le persone".

È inoltre stata consegnata una targa alla memoria dell’agente di Polizia locale Nicolò Savarino, caduto in servizio a Milano. La targa è stata ricevuta dall’agente Vincenzo Notangelo del comando di Polizia locale di Limbiate. Quindi negli interventi delle autorità tanti richiami al valore e all’impegno quotidiano delle donne e degli uomini della Polizia locale. "Siete i primi a cui si rivolgono i cittadini, quello che vi spinge a compiere atti eroici è l’amore", ha detto lo stesso La Russa. Il prefetto Salvatore Pasquariello ha ringraziato gli agenti per il loro lavoro: "Per noi prefetti siete essenziali perché tante operazioni di pubblica sicurezza non potremmo farle senza la vostra professionalità". Il sindaco di Varese Davide Galimberti ha lanciato un appello per un aumento del personale.

Lorenzo Crespi