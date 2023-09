Piscina di via Gorizia. Finalmente riapre dopo lo stop di agosto

Completati i lavori, la piscina Ferdinando Villa finalmente riapre i battenti: da lunedì prossimo 18 settembre, concluse le opere di ristrutturazione degli spogliatoi “Impero”, l’impianto di viale Gorizia riapre infatti i battenti per le sole società sportive, dopo che la gestione è stata temporaneamente affidata a Mgm Sport (l’incarico durerà sino a fine anno): in questo lasso di tempo sarà espletata la gara per la gestione ponte dell’impianto, della durata di due anni. L’attività di nuoto libero, invece, riprenderà il 2 ottobre, mentre l’attività corsistica riprenderà nei prossimi mesi. Mgm Sport, nelle scorse settimane, ha provveduto a fare un’offerta di lavoro ai tre ex dipendenti di Amga Sport, ex gestore ora in liquidazione. Gli spogliatoi da poco ristrutturati ospiteranno anche uno spazio destinato a uso palestra per le società sportive: l’amministrazione comunale, nelle scorse settimane, ha infine confermato con una delibera le tariffe per l’uso degli spazi acqua rispetto all’ultima stagione sportiva sino al 31 agosto 2024.P.G.