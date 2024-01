Piscina a risparmio energetico, 420mila euro per la nuova caldaia

Un importante investimento per rendere green la piscina di Cuggiono. È stato approvato dalla giunta comunale il progetto di efficientamento energetico dell’impianto natatorio, dal costo complessivo di 420mila euro, finanziato per 336mila da un contributo ottenuto dal bando regionale per abbattimento costi delle bollette e per 84mila con applicazione di una quota dell’avanzo di bilancio. La giunta regionale aveva approvato i criteri della misura finalizzata a sostenere gli interventi di efficientamento energetico degli operatori che gestiscono gli impianti sportivi natatori e del ghiaccio di proprietà pubblica che rischiavano il fallimento o l’interruzione dei servizi, a seguito dell’incremento dei prezzi dell’energia.

Il progetto prevede la sostituzione della caldaia a gas esistente con una nuova caldaia a condensazione: sarà del tipo a basamento ad altissima efficienza, con sei moduli bruciatori e scambiatore di calore alla quale si collegheranno gli impianti. Si sostituiranno le valvole di intercettazione ubicate sul collettore di smistamento nel locale tecnico (scambiatori e bollitori), si sostituiranno i due scambiatori di calore a servizio delle piscine e i due bollitori. Ci sarà la posa di una pompa di calore nella centrale termica, che fornirà un’integrazione al fabbisogno termico come fonte rinnovabile. Si provvederà inoltre alla posa di nuovo raccordo fumi al camino e nuova canna fumaria in acciaio inox a doppia parete.

Un intervento questo che punterà al completo distacco da interdipendenze funzionali della centrale termica che oggi ospita i generatori di calore della scuola media, della palestra limitrofa e della stessa piscina.

La gara d’appalto e l’aggiudicazione dei lavori è prevista entro febbraio. Poi l’esecuzione dei lavori dovrebbe avere una durata di circa un paio di mesi. Infine il collaudo funzionale e l’ultimazione delle opere entro la prossima primavera.