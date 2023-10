Somma Lombardo, ai piccoli negozi 200mila euro. Favaron: “Ne servivano almeno il triplo”

Somma Lombardo, 19 ottobre 2023 – I commercianti vogliono investire sui loro negozi: la conferma nel boom di richieste da parte delle attività che fanno parte del Distretto intercomunale diffuso (Did) Malpensa Nord Ticino (i comuni di Somma Lombardo, Angera, Golasecca, Mercallo, Sesto Calende, Taino, Varano Borghi, Vergiate e Mornago) per ricevere i fondi del bando regionale “Sviluppo dei Distretti del commercio 2022-2024“.

"Abbiamo ricevuto richieste per 733mila euro, oltre mezzo milione in più rispetto ai 200mila euro di contributi previsti a favore dei commercianti – spiega Edoardo Favaron, presidente del Did Malpensa Nord Ticino – è un risultato eccezionale. Merito del lavoro svolto dal Distretto, dalle nostre amministrazioni comunali e da Confcommercio Ascom Gallarate e Malpensa".

Dopo il difficile periodo della pandemi, si conferma la volontà di rilancio, importanti quindi i contributi economici che arriveranno per le micro, piccole e medie imprese del settore con il bando regionale. "La voglia di investire sul proprio negozio – sottolinea Favaron – significa volere stare sul mercato. E soprattutto rappresenta un segnale positivo per i centri storici, perché dove il commercio è vivo si riempiono le piazze e le città piene di persone sono uno stimolo a guardare al futuro con ottimismo, sono un deterrente al degrado e al dilagare della microcriminalità. Dove c’è gente il livello di sicurezza aumenta".

Va ricordato che il bando di Regione Lombardia mette a disposizione fondi per il sostegno di progetti di riqualificazione, innovazione e promozione dei Distretti del commercio in compartecipazione finanziaria con gli enti locali. Il Distretto Malpensa Nord Ticino a livello regionale si è classificato al quarto posto sui 151 Distretti che hanno presentato domanda, ottenendo il massimo della somma stanziata, 600mila euro, 200 dei quali destinati appunto alle attività commerciali e i restanti 400 ai nove Comuni, da investire nei diversi progetti che ogni amministrazione ha inserito nella documentazione presentata in Regione.

"L’importantissimo risultato ottenuto – conclude il presidente Favaron – è uno stimolo per il Did Malpensa Nord Ticino e per tutti i nove Comuni che ne fanno parte ad aderire a qualsiasi tipo di proposta di contributi finalizzata al rilancio dell’economia locale".