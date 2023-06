Piazza pulita, ora l’appello Comune ancora parte civile

di Paolo Girotti

Il Comune di Legnano ha deciso che si costituirà parte civile anche nel processo di appello che fa seguito al primo grado del procedimento "Piazza Pulita", conclusosi nel 2020 con le condanne dei tre ex amministratori legnanesi Gianbattista Fratus, Maurizio Cozzi e Chiara Lazzarini. La decisione è stata presa in occasione di una delle ultime riunioni di giunta e verrà ufficializzata in occasione dell’appello che prenderà il via il prossimo 12 giugno a Milano.

"Considerato che il giudizio si è concluso con la sentenza pronunciata in data 20 aprile 2020 – si legge della delibera -, che ha condannato gli imputati, per quanto qui interessa, al risarcimento del danno in favore del Comune di Legnano da liquidare in sede civile, oltre alla rifusione delle spese processuali" e "dato atto che gli imputati hanno impugnato la suddetta sentenza avanti la Corte d’Appello di Milano" il Comune di Legnano, decisione più che prevedibile, ha deciso di costituirsi parte civile anche in questo secondo atto mettendo a bilancio 6mila euro per l’incarico all’avvocato. Come noto l’appello per i tre ex amministratori è stato fissato per il prossimo 12 giugno, mentre il processo da poco iniziato e che riguarda il secondo filone dell’indagine denominata "Piazza pulita" è slittato al prossimo anno: nell’udienza andata in scena lo scorso mese di aprile al tribunale di Busto Arsizio, si è infatti deciso che le operazioni peritali riguardanti le trascrizioni delle intercettazioni prenderanno il via solo il prossimo 3 luglio. Dopo di che dovrà comunque trascorrere ancora parecchio tempo perché la prossima udienza è stata già fissata per il 4 aprile del 2024. Il processo di questo secondo filone riguarda le posizioni degli altri sette imputati e il loro rinvio a giudizio risale al giugno dello scorso anno: si tratta dell’ex presidente di Amga spa, Catry Ostinelli, dell’ex direttore generale della stessa azienda, Paolo Pagani, dell’ex dg di Euro.Pa, Mirko Di Matteo, dell’ex direttore organizzativo del Comune di Legnano, Enrico Barbarese, e del suo predecessore, Enrico Maria Peruzzi, di Luciano Guidi, ex candidato sindaco alle amministrative del 2017 e, infine, di Flavio Arensi, già direttore artistico per il Comune di Legnano.