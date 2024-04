Piantumazioni: "Privilegiati gli spazi urbani"

Sulle nuove piantumazioni operate dal comune, Legambiente, promuove l’amministrazione. "A differenza di altri interventi, dove vennero scelti spazi aperti in aree più periferiche rispetto alle abitazioni, sono stati privilegiati alcuni spazi urbani, in modo particolare viali e altre aree prive di vegetazione, dove sono stati recuperati spazi liberati da alberi morti o caduti durante fenomeni atmosferici particolarmente violenti – spiegano gli ecologisti-. Sono state realizzate piantumazioni in via Cadorna, via Canova, viale Giovanni XXIII nel parco Vassallo, viale Kennedy, in prossimità della Scuola Elementare di via Di Vittorio e nell’area riservata ai nuovi nati nel parco della Memoria di via Dei Boschi ed è prevista la messa a dimora di essenze anche in altre zone". Christian Sormani