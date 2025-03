Piante e arredi. L’area di via Gorizia rimessa a nuovo

Un investimento di 16mila euro per rinnovare 640 mq di spazio verde urbano. Sono terminati i lavori di riqualificazione del giardino pubblico di via Gorizia. Il progetto ha previsto modifiche al patrimonio arboreo esistente, con l’abbattimento di alcune piante compromesse. In sostituzione sono stati messi a dimora sette nuovi alberi: quattro esemplari di Ciliegio selvatico (Prunus avium) e tre di Frassino maggiore (Fraxinus excelsior). Sono inoltre stati messi a dimora ventitré arbusti: venti esemplari di Pallon di maggio (Viburnum opulus) e tre piante di Lauroceraso (Prunus laurocerasus). Rinnovate anche le strutture per la socialità: le quattro panchine in legno ammalorate sono state sostituite con analoghi elementi. L’area gioco è stata potenziata con l’installazione di un nuovo scivolo e il rifacimento della pavimentazione antitrauma dell’altalena preesistente. Infine nel vicino viale Italia sono stati piantati undici nuovi alberi di Pero da fiore. S.V.