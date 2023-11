Piano scuole sicure contro lo spaccio

Prenderà il via a gennaio a Sesto Calende il progetto Scuole Sicure per contrastare lo spaccio e il consumo di sostanze stupefacenti nei pressi degli istituti scolastici, in particolare nelle aree in prossimità del l’istituto Carlo Alberto Dalla chiesa e della scuola secondaria di primo grado Bassetti L’iniziativa vedrà impegnati gli agenti della polizia locale che saranno dotati di strumenti tecnologici specifici e potranno contare sulla collaborazione dell’unità cinofila del comune di Gallarate. Il progetto presentato dall’amministrazione di Sesto Calende ha ricevuto un finanziamento pari a circa 12 mila euro, quindi con le risorse a disposizione potranno essere avviati da gennaio e fino a giugno, al termine dell’anno scolastico, i servizi previsti Tra gli obiettivi "infondere una percezione di maggiore sicurezza, grazie alla presenza costante e continuativa degli agenti durante la fase di entrata e di uscita degli alunni dai plessi". I controlli saranno effettuati anche da agenti in abiti civili, la loro presenza sarà costante durante la fase di entrata e uscita degli studenti. Va sottolineato che una parte dei fondi saranno impiegati "per la fornitura di idonea apparecchiatura in grado di identificare e classificare sostanze stupefacenti assunte o ritrovate".