Peste suina africana Trovato nuovo focolaio

Secondo focolaio di peste suina africana in provincia di Pavia che ora è arrivato nel Pavese, dopo aver colpito un allevamento a gestione familiare di Montebello della Battaglia. Secondo le verifiche effettuate dall’Istituto zooprofilattico della Lombardia e dell’Emilia Romagna il virus è arrivato in un piccolo allenamento di Zinasco con 26 capi. Di questi 23 sono già morti e i restanti dovranno essere abbattuti. Subito è partita l’indagine epidemiologica dell’unità operativa di veterinaria i cui risultati si conosceranno a breve insieme ai provvedimento che verranno assunti per il contenimento.

Al momento sono 183 i maiali morti in provincia di Pavia a causa della Psa, 160 soltanto nell’allevamento di Montebello, ai quali dovranno aggiungersi i 26 morti e da abbattere a Zinasco.

Manuela Marziani