Pensionati e disabili: avviato il servizio di consegna pasti a domicilio

E’ stato avviato nella frazione di Coarezza a Somma Lombardo il servizio di consegna a domicilio di generi alimentari e altri prodotti rivolto a persone anziane e in condizioni di fragilità quindi in difficoltà a reperire in modo autonomo beni di prima necessità. Una situazione che si evidenzia soprattutto quando vengono a mancare piccoli negozi di prossimità, preziosi per la spesa quotidiana, come a Coarezza. Il Comune ha trovato la soluzione sottoscrivendo una convenzione con i segretari di quartiere e la Cooperativa Avanti per attivare il servizio. I cittadini che hanno i requisiti potranno rivolgersi proprio ai segretari per richiedere la consegna.Il servizio, secondo la convenzione "è rivolto agli over 75 in condizione di ridotta autonomia, che vivono soli o con una persona di oltre 75 anni o di età inferiore ma non autosufficiente, agli ultrasessantenni che vivono soli, non autosufficienti, ai nuclei familiari composti da over 60 conviventi con persone disabili o invalidi". R.F.