Pendolari accontentati Quattro nuovi treni e una corsa in aggiunta

Quattro convogli nuovi di zecca entro la fine dell’anno, una nuova corsa nel pomeriggio per permettere ai pendolari della Bassa di avere più scelta per il viaggio di ritorno verso casa lungo la tratta Milano-Piacenza. È arrivata qualche novità positiva per coloro che si servono giornalmente del trasporto pubblico e gravitano attorno alla stazione ferroviaria di Casalpusterlengo. Sabato il Comitato pendolari ha incontrato in municipio gli esponenti dell’Amministrazione comunale. L’assessore ai Trasporti Alfredo Ferrari ha rassicurato i viaggiatori, dopo aver interloquito con Regione e Rfi, sul medio-lungo termine.

Infatti entro qualche mese saranno operativi locomotori e carrozze nuove che miglioreranno la qualità degli spostamenti per lavoro e scuola, ma verrà pure previsto nella tabella oraria un treno che da Milano partirà alle 17,31 per arrivare a Casalpusterlengo alle 18.05 sommandosi a quelli già esistenti delle 17.01 e delle 18.01. "Comunque occorre ribadire che lungo la tratta i ritardi sono diminuiti rispetto agli ultimi mesi – spiega Ferrari – Prima la percentuale sfiorava il 12 per cento, mentre oggi siamo a poco più del cinque per cento". Per quanto riguarda invece i lavori di riqualificazione da più di cinque milioni dello scalo casalino, l’assessore ribadisce che i tempi sono ancora da definire.

M.B.