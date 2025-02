Paura in ospedale. Ruba le forbici e minaccia di ferirsi

Ancora momenti di tensione in un Pronto soccorso. Ieri mattina all’ospedale di Cittiglio un egiziano di vent’anni, con probabili problemi di tossicodipendenza, ha dato in escandescenze. Sul posto sono arrivati i carabinieri della Compagnia di Luino che lo hanno bloccato e accompagnato in caserma, nei sui confronti è scattata la denuncia per interruzione di pubblico servizio. Secondo quanto ricostruito il ventenne si è presentato al Pronto soccorso chiedendo gli venisse prescritto un farmaco. Non riuscendo ad ottenere la ricetta ha reagito rubando una pinza sanitaria e ha cominciato ad urlare contro il personale presente, medici e infermieri, minacciando di farsi del male se non avessero accolto la sua richiesta. Il giovane si è calmato solo all’arrivo dei carabinieri mentre l’attività nel pronto soccorso era stata sospesa. Il giovane è stato identificato e denunciato per interruzione di pubblico servizio. Quanto accaduto ieri mattina riporta l’attenzione sulla sicurezza nei Pronto soccorso degli ospedali varesini, dove purtroppo in passato si sono verificati gravi episodi con aggressioni al personale.

L’episodio più grave negli ultimi mesi al pronto soccorso di Busto Arsizio dove il 22 dicembre 2024 quattro agenti e un’infermiera sono stati aggrediti da tre persone, due con problemi di tossicodipendenza. Gravi danni erano stati causati anche all’area triage. Va ricordato che lo scorso anno sono stati compiuti interventi importanti per garantire più sicurezza al personale con l’attivazione dei posti di Polizia a Varese e negli ospedali di Gallarate e di Busto Arsizio, mentre nel mese di novembre sono stati firmati con le Asst del territorio (SetteLaghi e Valle Olona) i protocolli per la condivisione nella Centrale Operativa della Questura di Varese delle immagini di videosorveglianza dei pronto soccorsi per una rapida gestione delle emergenze e una risposta efficace agli eventi critici.