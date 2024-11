Pattinaggio artistico. Varese capitale dei Campionati italiani

Dopo l’Ice gala di Ferragosto con la Nazionale giapponese, che tornerà a Varese scelta come base per gli allenamenti in vista delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026, un altro importante appuntamento sportivo è in programma al Palaghiaccio. Per la prima volta la Città giardino ospiterà i Campionati nazionali assoluti di pattinaggio artistico, che si terranno dal 19 al 21 dicembre all’Acinque Ice Arena. Un altro degli eventi promossi nell’ambito del progetto “Varese Sport Commission for Winter Games“, che da più di un anno ormai vede Comune, Camera di commercio e Provincia impegnati a rendere Varese una città satellite della manifestazione a cinque cerchi, che coinvolgerà la vicina Milano tra due inverni. I campionati assegneranno i titoli nazionali nelle seguenti categorie: singoli senior, coppie artistico junior e senior, danza junior e senior. Sarà l’occasione per vedere in pista i più grandi talenti del pattinaggio artistico italiano: i biglietti sono già disponibili su LiveTicket. "Ringraziamo la Fisg per avere riposto fiducia in noi e il progetto Varese Sport Commission for Winter Games – commenta Maria Donati, presidente di Varese Ghiaccio – ci aspettiamo un evento di altissimo livello".

Lorenzo Crespi