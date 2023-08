Pasti a domicilio Aiuto agli anziani dalla Sant’Erasmo

Prepararsi in autonomia colazione, pranzo e cena è un privilegio che con il passare degli anni, spesso, viene meno. Invecchiamento, malattie fisiche o mentali minano la capacità di provvedere, in prima persona, ai propri bisogni alimentari. Ma dal 1° agosto un supporto arriva dalla Fondazione Sant’Erasmo, in quanto ha attivato in via sperimentale il servizio di fornitura pasti a domicilio per i soggetti fragili e anziani indicati dal Comune di Legnano. Questo primo incarico assegnato alla Sant’Erasmo avrà una durata di otto mesi (fino al mese di maggio del prossimo anno) e riguarda una settantina di utenti, che riceveranno i pasti preparati nelle cucine della Fondazione tutti i giorni, dal lunedì al sabato, tra le 11 e le 13. La Fondazione si avvale di un service esterno per la consegna vera e propria dei pasti, mentre il team addetto alla preparazione, composto da una decina di operatori, è quello già in forza alla cucina interna della struttura di corso Sempione. È un raccordo tra il servizio sociale svolto dalla Fondazione e quello del Comune di Legnano che, per le sue caratteristiche, assume anche la forma di un valido strumento di contatto e monitoraggio della popolazione anziana e fragile, integrandosi con quanto previsto da Regione Lombardia. S.V.