Partecipazione attiva Riprendono gli incontri fra Comune e cittadini

Riprendono giovedì 20 aprile gli incontri di partecipazione che l’Amministrazione Airoldi ha lanciato nel 2021 per coinvolgere i cittadini nei progetti futuri e condividere il percorso amministrativo. Il primo appuntamento di quest’anno è all’auditorium Aldo Moro con i progetti per la Saronno attrattiva: il sindaco e la giunta illustreranno le azioni in essere e i bandi in itinere relativi a diversi obiettivi che l’Amministrazione intende raggiungere grazie a finanziamenti e risorse proprie. I cittadini che parteciperanno alla serata potranno conoscere più da vicino i progetti su Palazzo Visconti e il teatro, sui luoghi della cultura e gli impianti sportivi, e, più in generale, sul centro cittadino, per una visione degli interventi a breve avvio.