Parchi tematici nelle aree verdi riqualificate

Con l’imminente 2024 l’amministrazione magentina intende ridare nuova vita ai parchi cittadini. Troppo spesso considerati spogli, poco frequentanti e, soprattutto, senza giochi per i bambini e vandalizzati a più non posso creando anche un danno economico per le casse comunali con conseguente messa a bilancio di fondi per intervenire. "Compreremo giochi nuovi per tutti i parchi magentini – promette – Con la speranza che non vengano rotti dopo pochi giorni". Intanto c’è un’idea che piace tanto ed è quella che riguarda la possibilità di realizzare parchi con delle caratteristiche particolari.

"Verrà eseguito uno studio apposito – continua il primo cittadino – per capire quale vocazione assegnare a ciascun parco e come intervenire". Il progetto è di quelli ambiziosi e già avviato, con successo, in altri Comuni italiani. "Vorremmo realizzare parchi tematici – aggiunge – con uno addirittura dedicato alla sola lettura".

Troppo presto per dire se, in questo modo, si potrà sconfiggere il vandalismo. "L’idea è di realizzare parchi dedicati soltanto ai bambini – aggiunge il primo cittadino – oppure agli adolescenti. Facendo in modo che tutti rispettino i beni pubblici. Oggi ho quasi sessant’anni, ma sono stato giovane anche io e so cosa vuol dire".G.M.