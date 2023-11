Parapendio fuori controllo cade vicino alla provinciale. Pilota salvo per miracolo

Una manovra sbagliata o, forse, un’errata valutazione delle condizioni del vento. Sono le due ipotesi che potrebbero essere state alla base della perdita di controllo di un parapendio che ieri, solo per miracolo, non si è schiantato a terra con conseguenza drammatiche per il pilota che era alla sua guida. L’incidente è avvenuto intorno alle tre del pomeriggio alla frazione La Rasa di Varese, nella zona della “Motta Rossa“. La vela del parapendio, a un certo punto del volo, è improvvisamente rimasta imbrigliata in alcuni rami del sottobosco. L’uomo, 43 anni, che era decollato pochi minuti prima da un’altura poco distante, è riuscito nonostante tutto a non farsi prendere dal panico e a governare lo stesso il velivolo, riuscendo così a “controllare“ in parte la caduta dello stesso in una zona boschiva a ridosso della strada provinciale che collega Varese con il Comune di Brinzio.

Appena è scattato l’allarme, sono arrivati in pochi minuti i soccorsi inviati dal 118. Sul posto i mezzi dei vigili del fuoco del Saf (il nucleo di soccorso speleologico, alpino e fluviale), ambulanza e automedica. L’uomo, ferito alle gambe è sempre rimasto cosciente, fortunatamente non in pericolo di vita, e dopo le prime cure da parte del personale medico è stato condotto in ospedale.

Un incidente simile, sempre a Varese, si era verificato il 5 gennaio di quest’anno nella zona del Campo dei Fiori. Anche in questo caso il pilota di 51 anni era rimasto imbrigliato fra i rami di un albero. A trarlo in salvo, ancora una volta, i vigili del fuoco.